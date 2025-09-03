$!Reportan desaparición de Katia Janeth en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la búsqueda de Katia Janeth Velarde Ochoa, de 28 años, desaparecida en Mazatlán.

Según el reporte oficial, Katia fue vista por última vez el pasado 29 de agosto en el fraccionamiento La Alborada.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, la joven es de tez morena, complexión robusta y tiene el cabello largo, ondulado y de color café oscuro. Mide 1.80 metros de estatura.

Al momento de su desaparición, vestía un short-falda, un top y tenis, todo de color negro.

Las autoridades consideran que la integridad de Katia podría estar en riesgo, ya que se teme que haya sido víctima de un delito.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ha puesto a disposición los números telefónicos 800 890 9092 y 667 715 5588 para recibir cualquier información que pueda llevar a su localización.