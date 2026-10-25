Seguridad
|
Búsqueda

Reportan desaparición de sacerdote en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán

Clemente Morales, párroco de la Parroquia de Cristo Resucitado, fue visto por última vez la tarde del sábado 24 de octubre, cuando abordaba una camioneta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2026 13:35
25/10/2026 13:35

CULIACÁN._ Como desaparecido fue reportado Clemente Morales, de 67 años de edad e identificado como sacerdote de la Parroquia de Cristo Resucitado, del sector La Campiña, en Culiacán.

De acuerdo con la información trascendida, el párroco fue visto por última ocasión en el transcurso de la tarde del pasado sábado 24 de octubre, en el Fraccionamiento Montebello.

$!Reportan desaparición de sacerdote en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán

Según lo reportado, el sacerdote, quien posee ciudadanía estadounidense, abordaba una camioneta Toyota Hilux gris la última vez que se le vio.

Hasta el momento no se han detallado las circunstancias de su presunta desaparición; Clemente vestía camisa blanca, pantalón beige y zapatos cafés.

En la ficha difundida, se pone a disposición el número telefónico 667 335 26 37 para brindar información sobre el paradero del sacerdote.

#Desaparecido
#Personas desaparecidas
#Sacerdote
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube