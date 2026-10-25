$!Reportan desaparición de sacerdote en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán

CULIACÁN._ Como desaparecido fue reportado Clemente Morales, de 67 años de edad e identificado como sacerdote de la Parroquia de Cristo Resucitado, del sector La Campiña, en Culiacán.
De acuerdo con la información trascendida, el párroco fue visto por última ocasión en el transcurso de la tarde del pasado sábado 24 de octubre, en el Fraccionamiento Montebello.
Según lo reportado, el sacerdote, quien posee ciudadanía estadounidense, abordaba una camioneta Toyota Hilux gris la última vez que se le vio.
Hasta el momento no se han detallado las circunstancias de su presunta desaparición; Clemente vestía camisa blanca, pantalón beige y zapatos cafés.
En la ficha difundida, se pone a disposición el número telefónico 667 335 26 37 para brindar información sobre el paradero del sacerdote.