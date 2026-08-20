$!Reportan desaparición de seis integrantes de una familia en Sinaloa, viajaban de Guamúchil a Mazatlán

CULIACÁN. _ Seis integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores de edad, son buscados por sus familiares luego de que perdieran comunicación mientras viajaban de Guamúchil hacia Mazatlán.

De acuerdo con la información proporcionada, el último contacto con las seis personas ocurrió alrededor de las 16:00 horas del miércoles 19 de agosto. Posteriormente, cerca de las 22:00 horas, se realizó una llamada al C4 para reportar su desaparición.

Las personas buscadas son José Luis Medina, de 18 años; Irving Germán Medina, de 16; William Damián Medina, de 13; Alison Samantha Medina, de 15; Madison Dayana Medina, de 6; y Reynalda Medina, de 33 años.

Según los datos difundidos por sus familiares, viajaban a bordo de un automóvil Hyundai Accent blanco, modelo 2021.

La última referencia sobre el vehículo se ubica aproximadamente 10 kilómetros después de la caseta de Alhuey, en el municipio de Angostura, sobre la ruta que conduce hacia el sur del estado.