Reportan desaparición de un militar tras caer a la presa de Sanalona, al oriente de Culiacán

Un elemento militar fue reportado como desaparecido la noche de este domingo tras caer a la presa de la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

Según primeros reportes, el elemento se encontraba sobrevolando la zona a bordo de un helicóptero cuando cayó hacia la conocida obra hidráulica de la comunidad.

Hasta el momento sus compañeros y las autoridades no han reportado su localización, por lo cual se hizo el llamado al personalmente de rescate para empezar con las labores de búsqueda.

Refieren que será a partir de la mañana de este lunes 26 de enero cuando equipo de Bomberos y de Protección Civil arribarán a la comunidad para empezar con los trabajos de logística y el despliegue de lanchas para el rastreo en el agua.

Cabe señalar que la identidad del militar desaparecido no ha sido revelada, así como más detalles sobre cómo ocurrió el incidente.