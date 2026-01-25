Seguridad
Reportan desaparición de un militar tras caer a la presa de Sanalona, al oriente de Culiacán

La desaparición se reportó durante la noche de este domingo 25 de enero. Refieren que el elemento cayó de un helicóptero cuando se encontraba sobrevolando la zona
Noroeste/Redacción
25/01/2026 22:48
Un elemento militar fue reportado como desaparecido la noche de este domingo tras caer a la presa de la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

Según primeros reportes, el elemento se encontraba sobrevolando la zona a bordo de un helicóptero cuando cayó hacia la conocida obra hidráulica de la comunidad.

Hasta el momento sus compañeros y las autoridades no han reportado su localización, por lo cual se hizo el llamado al personalmente de rescate para empezar con las labores de búsqueda.

Refieren que será a partir de la mañana de este lunes 26 de enero cuando equipo de Bomberos y de Protección Civil arribarán a la comunidad para empezar con los trabajos de logística y el despliegue de lanchas para el rastreo en el agua.

Cabe señalar que la identidad del militar desaparecido no ha sido revelada, así como más detalles sobre cómo ocurrió el incidente.

