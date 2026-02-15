Reportan detención de los presuntos agresores de ‘La Nicholette’, influencer que fue privada de la libertad en Culiacán

Dos hombres armados fueron detenidos por las autoridades durante la tarde de este domingo 15 de febrero en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

Se reporta que se trata de los presuntos agresores de “La Nicholette”, influencer que fue privada de la libertad hace casi un mes en el sector Isla Musalá.

Según primeros reportes, fueron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva quienes capturaron a los hombres, a quienes se les aseguró armamento y dosis de droga.

Los detalles sobre el operativo y el punto exacto de la detención se desconocen, así como mas información del caso.

Las autoridades competentes no se han pronunciado respecto a la detención de los presuntos responsables, a la espera de que se emita un comunicado oficial sobre los resultados del doble arresto.