$!Reportan detención de un civil y vehículos asegurados en el fraccionamiento Altana, en Culiacán

Según reportes preliminares, al fraccionamiento habrían arribado elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como otras corporaciones federales para montar un operativo en el cual se aseguró al menos una vivienda.

CULIACÁN._ Al menos un civil detenido y el aseguramiento de varios vehículos se reporta tras el despliegue de un operativo la tarde de este sábado 6 de septiembre en el fraccionamiento Altana, ubicado al norte de Culiacán.

En el inmueble se capturó a un civil, el cual se presume sería un personaje importante de un grupo delictivo. También se confiscaron varias unidades automotrices, sin embargo, se desconoce la cantidad.

Más tarde llegó una grúa de la Policía Estatal e ingresó al fraccionamiento para remolcar los automóviles asegurados y llevarlos a la pensión correspondiente.

Luego salieron tres patrullas de la SSPC, a pesar de que dentro sigue el operativo por parte de las fuerzas federales, a la espera de que la autoridad competente emita un comunicado oficial sobre los resultados del operativo.