$!Reportan detenciones en zona de Badiraguato

Autoridades federales confirmaron detenciones tras los operativos desplegados durante este 22 de abril entre la sierra de Sinaloa y Durango, sin embargo, no ha sido esclarecida la situación. Durante las primeras horas de la jornada del miércoles, se reportó el sobrevuelo de helicópteros y aviones de las Fuerzas Armadas en la sierra de Badiraguato, en la zona que colinda con Durango y Chihuahua, conocida como “Triángulo Dorado”. Las primeras versiones que circularon apuntaban a que se habría tratado de un operativo para detener a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, líder criminal y hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En la zona recorrida ayer por la tarde cerca de los límites de Durango y Sinaloa no se observó despliegue inusual de operativos, sólo la presencia militar normal.

Trascendió que el operativo detención se habría concretado en el poblado El Durazno, perteneciente ya al municipio de Tamazula, Durango, pero muy cerca de los límites con Badiraguato, Sinaloa. Sin embargo, en consultas de Noroeste en el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, no se pudo confirmar el arresto de esta persona. Durante conferencia de prensa, aproximadamente a las 10:00 horas tiempo del Pacífico, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el desarrollo de este operativo y afirmó que estas acciones permitieron la detención de varias personas. “Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores, a cargo del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo Harfuch.

Pero el funcionario no reveló identidades ni ratificó la detención del personaje mencionado. De manera simultánea, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó tener conocimiento sobre el operativo y sus resultados. “Si fuera tan importante que yo lo supiera, me lo hubieran mandado por un mensaje. Pero si finalmente es estrictamente tema de acción policial, pues eso es un tema que se coordinan ellos”, respondió. Mientras esta información trascendía en redes sociales, en Sinaloa se reportó un presunto operativo de resguardo en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, el cual al ser recorrido por Noroeste, no mostró actividades inusuales.