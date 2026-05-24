$!Reportan detonaciones de armas y artefactos explosivos en Escuinapa este domingo

MAZATLÁN._ El sonido de explosivos y ráfagas de armas de presuntos enfrentamientos han marcado la mañana de este domingo en Escuinapa; incluso uno de los artefactos explosivos estalló en el Centro de la ciudad.
Alrededor de las 10:00 horas, la detonación de un artefacto explosivo pegó sobre el pavimento de la calle 16 de Septiembre y 5 de Mayo, dañando con las esquirlas la carrocería y llantas de un vehículo compacto que estaba estacionado, según informaron autoridades.
“El sonido fue muy fuerte, mis hijos se asustaron, ya no estamos seguros”, dijo un vecino de la zona.
El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional están presentes en el lugar, que se acordonó desde diversas cuadras.
Además de este evento, alrededor de las 07:00 horas, vecinos de las colonias El Roblito, Insurgentes y Francisco I. Madero reportaban en redes sociales el sonido de presuntos enfrentamientos, así como detonaciones de explosivos.
De acuerdo con versiones de las personas, por lo menos 10 detonaciones de bombas se habrían escuchado durante la mañana hacia las colonias como El Roblito.
Los hechos se presentan en la ciudad mientras se realizan las tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras en playa Las Cabras, festividad en la que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental ha estado ausente en eventos como las coronaciones del rey y la reina.