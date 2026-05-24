$!Reportan detonaciones de armas y artefactos explosivos en Escuinapa este domingo

MAZATLÁN._ El sonido de explosivos y ráfagas de armas de presuntos enfrentamientos han marcado la mañana de este domingo en Escuinapa; incluso uno de los artefactos explosivos estalló en el Centro de la ciudad.

Alrededor de las 10:00 horas, la detonación de un artefacto explosivo pegó sobre el pavimento de la calle 16 de Septiembre y 5 de Mayo, dañando con las esquirlas la carrocería y llantas de un vehículo compacto que estaba estacionado, según informaron autoridades.

“El sonido fue muy fuerte, mis hijos se asustaron, ya no estamos seguros”, dijo un vecino de la zona.