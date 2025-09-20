Reportan detonaciones de explosivos en Agua Caliente de los Monzón, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Detonaciones de artefactos explosivos se reportaron durante la noche de este sábado 20 de septiembre en la comunidad de Agua Caliente de los Monzón, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas. Fueron los mismos pobladores quienes documentaron en video cómo los explosivos provocaron un fuerte estruendo y prolongadas columnas de humo, cuya magnitud fue vista desde varios domicilios.

En el material gráfico se alcanza a observar que fueron al menos dos los explosivos que se lanzaron en el poblado, cuyos daños se presumen serían materiales.