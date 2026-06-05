Reportan detonaciones de explosivos este viernes en Escuinapa; irían al menos 12

CULIACÁN._ Un viernes de detonaciones de explosivos viven los vecinos de Escuinapa.

La alerta ciudadana en este municipio del sur de Sinaloa es que van al menos 12 explosiones este 5 de junio, la mayoría durante la noche, por lo que los habitantes se resguardan en sus viviendas y viven bajo la zozobra.

Las detonaciones se han escuchado en la zona de El Roblito.

“Se escuchan muy cerca, no estamos tranquilos, pensamos que nos puede tocar en cualquier momento”, dijo un vecino del Centro de Escuinapa.

Desde la noche del jueves y madrugada de este viernes, los bombazos y disparos han afectado la tranquilidad de los escuinapenses.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre estos hechos.