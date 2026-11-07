Reportan detonaciones y explosiones en diferentes comunidades de Rosario

EL ROSARIO._ Vecinos de tres comunidades y la cabecera aseguran se registró una noche y madrugada entre explosiones y ráfagas de armas de fuego de grueso calibre, por presuntos enfrentamientos entre grupo de civiles armados.

Fenómeno que se ha registrado desde el pasado jueves 5 de noviembre, pero que se ha intensificado en las últimas horas.

Los hechos han sumido a las familias entre el temor a que se recrudezca la violencia como ha ocurrido en los vecinos municipios de Mazatlán, Concordia y Escuinapa, indicaron.

Ya que desde hace dos años que se dio el inicio de la ola de violencia en la entidad, el foco de la inseguridad se había mantenido en la zona de la carretera a Matatán.

Trascendió que una de las comunidades que fue alcanzada por las explosiones fue la sindicatura de Cacalotán desde las 22:00 horas del pasado viernes 6 de noviembre.

Así como la mañana de este sábado 7:00 se registró el más reciente enfrentamiento en el crucero a la comunidad de Los Copales.