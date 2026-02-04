Reportan detonaciones y explosiones en el sector oriente de Culiacán

CULIACÁN._ Las últimas horas del miércoles 4 de febrero estuvieron marcadas por una multitud de reportes emitidos por vecinos del sector oriente de Culiacán, quienes refirieron haber escuchado fuertes detonaciones y explosiones por la zona.

Los estruendos fueron escuchados en fraccionamientos y privadas del sector El Barrio, así como en colonias como Limita de Itaje, Los Ángeles, Guadalupe Victoria, La Campiña, Miguel Hidalgo y en Las Quintas.

Según vecinos, fueron una serie de explosiones, al menos unas cuatro, las que se registraron a partir de las 22:00 horas.

A pesar de que no hay un punto exacto en donde se reporta que cayeron los posibles explosivos, se refiere que fue en la salida oriente de la ciudad.

De manera extraoficial se maneja que se trata de artefactos explosivos lanzados mediante drones, sin embargo, las autoridades competentes no han brindado ningún tipo de información al respecto.

Al momento no se han reportado personas lesionadas o daños en inmuebles debido a estos hechos, a la espera de que elementos de corporaciones de seguridad realicen recorridos por la zona para encontrar evidencias de lo reportado.