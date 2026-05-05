$!Reportan disparos durante velorio en el sector El Palmito, en Culiacán; militares montan operativo

Un reporte de disparos de arma de fuego durante un velorio provocó una movilización de elementos del Ejército Mexicano la noche de este martes 5 de mayo en el sector El Palmito, en Culiacán.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Mayas, en el cruce con Cruz Medina, donde familiares y conocidos se encontraban reunidos en un velorio instalado bajo una carpa funeraria en la vía pública.
De acuerdo con los primeros reportes, personas presentes en el sitio escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente realizaron llamadas al número de emergencias 911.
Inicialmente también se informó sobre una presunta persona herida por disparos, situación que provocó una rápida movilización de elementos castrenses hacia el lugar.
Sin embargo, al arribar y entrevistar a las personas que se encontraban en el velorio, los militares confirmaron que no había personas lesionadas ni daños derivados del incidente.
Versiones recabadas en la zona señalan que las detonaciones habrían sido realizadas al aire, por lo que los disparos no impactaron contra personas u objetos.
Tras verificar la situación, elementos del Ejército desplegaron recorridos en calles cercanas para tratar de ubicar a posibles responsables, aunque hasta el momento no se han reportado resultados del operativo.