$!Reportan disparos durante velorio en el sector El Palmito, en Culiacán; militares montan operativo

Un reporte de disparos de arma de fuego durante un velorio provocó una movilización de elementos del Ejército Mexicano la noche de este martes 5 de mayo en el sector El Palmito, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Mayas, en el cruce con Cruz Medina, donde familiares y conocidos se encontraban reunidos en un velorio instalado bajo una carpa funeraria en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, personas presentes en el sitio escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente realizaron llamadas al número de emergencias 911.

Inicialmente también se informó sobre una presunta persona herida por disparos, situación que provocó una rápida movilización de elementos castrenses hacia el lugar.