$!Reportan disparos en plaza comercial de Culiacán; aseguran equipo táctico

Un chaleco balístico, cargador, casquillos percutidos y un celular fueron hallados en estado de abandono en el estacionamiento de una plaza comercial este martes, al poniente de Culiacán.

El centro en cuestión se ubica en el cruce del bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Lomas del Boulevard.

En el sitio localizaron un chaleco balístico, un cargador aparentemente de arma larga, cerca de cuatro casquillos percutidos y un teléfono celular.