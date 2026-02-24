$!Reportan disparos en plaza comercial de Culiacán; aseguran equipo táctico

Un chaleco balístico, cargador, casquillos percutidos y un celular fueron hallados en estado de abandono en el estacionamiento de una plaza comercial este martes, al poniente de Culiacán.
El centro en cuestión se ubica en el cruce del bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Lomas del Boulevard.
En el sitio localizaron un chaleco balístico, un cargador aparentemente de arma larga, cerca de cuatro casquillos percutidos y un teléfono celular.
Clientes de distintos locales de la plaza alertaron por una serie de disparó de arma de fuego, alrededor de las 18:00 horas, y tras la movilización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se confirmó el hallazgo de objetos.
Personal militar en el sitio difundió como versión preliminar del hecho que habría tratado de un intento de privación de la libertad de una persona, sin que se haya confirmado hasta el momento por las instituciones competentes.
La zona permanece acordonada, hasta que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesen la escena y levanten los indicios para investigar el caso.