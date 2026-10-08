$!Reportan disparos y motín en el penal de El Castillo, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un reporte de un motín en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, movilizó este jueves a elementos de seguridad, luego de que se alertara sobre presuntos disparos de arma de fuego al interior del inmueble.

El reporte se generó alrededor de las 10:30 horas de este jueves 8 de octubre, cuando se informó sobre detonaciones de arma de fuego dentro del centro penitenciario.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido ni ha confirmado si se trata de un motín.

De manera extraoficial, se reportan personas muertas y heridas, mientras continúan los disparos al interior del penal. Por razones de seguridad, hasta el momento no ha ingresado personal médico al centro penitenciario.