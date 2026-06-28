$!Reportan disparos y movilización policiaca en la Marina, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una serie de disparos de arma de fuego realizados en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la zona de La Marina Mazatlán, causaron pánico entre los comensales y clientes de una gasolinera; tras las detonaciones una camioneta sufrió rotura de cristales y una motocicleta quedó abandonada en el lugar.

El reporte del ataque armado se emitió a las 15:30 horas de este domingo, en un restaurante ubicado en la esquina de las avenidas Del Delfín y Carlos Canseco de La Marina Mazatlán.