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Violencia

Reportan disparos y movilización policiaca en la Marina, en Mazatlán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/06/2026 17:24
28/06/2026 17:24

MAZATLÁN._ Una serie de disparos de arma de fuego realizados en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la zona de La Marina Mazatlán, causaron pánico entre los comensales y clientes de una gasolinera; tras las detonaciones una camioneta sufrió rotura de cristales y una motocicleta quedó abandonada en el lugar.

El reporte del ataque armado se emitió a las 15:30 horas de este domingo, en un restaurante ubicado en la esquina de las avenidas Del Delfín y Carlos Canseco de La Marina Mazatlán.

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Versiones en el lugar indican que los disparos se realizaron durante el intento de despojo de un auto o presunta privación ilegal de la libertad del conductor y se presume que la moto abandonada en el lugar pertenecía a los agresores que presuntamente huyeron en el vehículo hurtado.

Al momento las autoridades no han confirmado los detalles del hecho.

La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.

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