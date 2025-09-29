$!Reportan disparos y presunta privación de libertad frente a supermercado en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este lunes 29 de septiembre, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un supermercado ubicado sobre la avenida de La Marina, en Mazatlán.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 horas. De acuerdo con versiones preliminares, al menos una persona habría sido privada de la libertad. Testigos señalaron que los disparos provocaron pánico entre clientes y trabajadores del establecimiento, quienes se refugiaron dentro del inmueble. El personal del supermercado cerró las puertas como medida preventiva.