$!Reportan disparos y presunta privación de libertad frente a supermercado en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este lunes 29 de septiembre, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un supermercado ubicado sobre la avenida de La Marina, en Mazatlán.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 horas. De acuerdo con versiones preliminares, al menos una persona habría sido privada de la libertad. Testigos señalaron que los disparos provocaron pánico entre clientes y trabajadores del establecimiento, quienes se refugiaron dentro del inmueble. El personal del supermercado cerró las puertas como medida preventiva.
Trascendió que el hombre era perseguido y corría a pie, por lo que los que lo perseguían dispararon para que se detuviera. Una vez que se detuvo le dieron alcance y lo privaron de la libertad.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y realizaron recorridos en busca de los presuntos responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los hechos ocurridos.