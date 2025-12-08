$!Reportan dos detenidos y una camioneta SUV con un cuerpo calcinado tras enfrentamiento en Tepuche, en Culiacán

Tras algunas horas del enfrentamiento protagonizado por civiles armados de bandos contrarios del crimen organizado en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, autoridades hallaron en un camino del poblado Molo Viejo una camioneta con un cuerpo calcinado, otra unidad baleada, un segundo fallecido y detuvieron a dos masculinos que presuntamente habían participado en el tiroteo.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes, cuando hombres en posesión de armas de alto poder abrieron fuego entre ellos cuando pasaban por un punto que se ubica entre la comunidad ya mencionada y Algodones.

Luego de un tiempo, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se movilizaron hacia la zona, encontrando en el lugar una camioneta SUV calcinada y con un cuerpo dentro consumido por el fuego.

Metros atrás se localizó una camioneta Ford Raptor, de color beige y con blindaje, el cual presentó múltiples impactos de armas de fuego en su carrocería, no obstante ninguna atravesó los parabrisas, solo dejó los neumáticos ponchados.