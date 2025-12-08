$!Reportan dos detenidos y una camioneta SUV con un cuerpo calcinado tras enfrentamiento en Tepuche, en Culiacán

Tras algunas horas del enfrentamiento protagonizado por civiles armados de bandos contrarios del crimen organizado en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, autoridades hallaron en un camino del poblado Molo Viejo una camioneta con un cuerpo calcinado, otra unidad baleada, un segundo fallecido y detuvieron a dos masculinos que presuntamente habían participado en el tiroteo.
El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes, cuando hombres en posesión de armas de alto poder abrieron fuego entre ellos cuando pasaban por un punto que se ubica entre la comunidad ya mencionada y Algodones.
Luego de un tiempo, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se movilizaron hacia la zona, encontrando en el lugar una camioneta SUV calcinada y con un cuerpo dentro consumido por el fuego.
Metros atrás se localizó una camioneta Ford Raptor, de color beige y con blindaje, el cual presentó múltiples impactos de armas de fuego en su carrocería, no obstante ninguna atravesó los parabrisas, solo dejó los neumáticos ponchados.
Asimismo, se halló el cuerpo de un segundo hombre sin vida, quien había recibido múltiples de los disparos que se registraron durante el enfrentamiento. Cabe señalar que la identidad de ambos fallecidos es desconocida, pero se informa de manera extraoficial que ambos estuvieron participando en medio del intercambio de tiros.
Por último, entre la zona del monte, el personal de seguridad encontró a dos masculinos con heridas de bala y quemaduras, por lo que fueron auxiliados pero luego ser llevados hacia la autoridad competente en calidad de detenidos, pues se presume que también estaban involucrados en el hecho.
Las zonas en donde se encontraron las evidencias fueron aseguradas para que los policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado trabajarán en la escena. En dichos puntos fueron asegurados centenas de casquillos percutidos, armamento, y alrededor de 20 explosivos artesanales.
Durante las labores se desplegaron diversos filtros de seguridad por los caminos de tierra de la sindicatura y se hizo uso de un dispositivo anti drones para no ser sorprendidos por personas del crimen organizado que habitan en la comunidad.