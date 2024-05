Morán Rodríguez agregó que el reporte se dio a Ci4, y fue por eso que las autoridades se movilizaron a verificar.

“Todo lo que tenemos hasta ahorita es solamente cascajos percutidos y no sabemos si hubo enfrentamiento o no porque no nos consta, solamente lo que miramos aquí de primera mano”, dijo el mando policiaco.

“Se generó en La Brecha, se le conoce a este brinco que da a la autopista (Mazatlán-Durango), efectuamos recorridos, no localizamos a personas heridas, vehículos baleados ni personas muertas”, agregó.