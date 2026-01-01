Reportan el hallazgo de dos cuerpos en Matatán, Rosario

EL ROSARIO._ Los cuerpos de dos hombres jóvenes, con signos de violencia y ropa táctica, fueron encontrados este 1 de enero en la sindicatura de Matatán, en Rosario.

En dicha área se ha focalizado la inseguridad en el municipio, al ser ingreso de la zona serrana.

Hasta el momento no se ha realizado la identificación de las personas, pero trascendió que su edad es de entre los 25 a 30 años.

De acuerdo al reporte, el hallazgo tuvo lugar en la zona del estadio de la comunidad, tras un presunto enfrentamiento entre grupos rivales.

Se indicó además que en los últimos días se han intensificado los enfrentamientos armados y explosivos.

Al lugar arribaron elementos de diferentes corporaciones para darle el debido trámite al hecho.