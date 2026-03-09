$!Reportan el hallazgo de osamenta en un predio baldío de El Alhuate, al sur de Culiacán

Activistas del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa reportaron el hallazgo de restos humanos en un predio baldío de la comunidad de El Alhuate, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Durante la actividad de excavación, se encontraron restos óseos que, preliminarmente, se presumen pertenecen a una mujer y a otro individuo, lo que apunta a que podrían ser dos personas.

El hallazgo se reportó alrededor de las 17:30 horas de este lunes 9 de marzo, en las inmediaciones de la zona de El Alata. En el lugar, las Madres Buscadoras fueron acompañadas por elementos de la Policía Municipal, quienes apoyaron en las labores.