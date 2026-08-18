$!Reportan el hallazgo de un cuerpo emplayado en el fraccionamiento Puesta del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre semidesnudo, que estaba emplayado y con huellas de violencia, quedó tendido boca abajo sobre la calle, debajo de la defensa trasera de un vehículo Volkswagen, Derby, de color gris que se encontraba estacionado en la calle Constitución, en el fraccionamiento Puesta del Sol, en este puerto, la noche de este martes 18 de agosto.

De acuerdo a las primeras versiones, alrededor de las 21:10 horas vecinos que pasaban por el lugar y que vieron el cuerpo tirado y sin vida, dieron aviso a las autoridades.

Este nuevo hecho de la jornada violenta de este martes en Mazatlán, se registró de manera simultánea con el asesinado a balazos de un hombre dentro de una vivienda en el fraccionamiento Costa Dorada, también en este puerto.