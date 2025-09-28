Reportan el ingreso de dos hombres heridos de bala a un hospital de Navolato

Dos hombres fueron ingresados a un hospital de Navolato durante la noche de este domingo 28 de septiembre luego de presentar heridas por disparos de arma de fuego.

La identidad de las víctimas de momento no ha sido dada a conocer, pero refieren que ambos son masculinos.

Uno de ellos mostró un impacto de bala en uno de los brazos, mientras que el otro presentó una lesión de bala en el estómago; este último se reporta que podría estar en una condición delicada de salud.

Su ingreso se registró alrededor de las 22:30 horas. Refieren que ambos llegaron a bordo de un vehículo particular y descendieron por su propia cuenta del mismo para ingresar al nosocomio.

Actualmente se encuentra bajo el cuidado del personal de salud. Se espera que arriben las autoridades de seguridad y de investigación para entrevistar a los heridos y seguir con las indagaciones de lo ocurrido.

Hasta el momento no se han aportado detalles sobre cómo sucedió la posible agresión armada, ni tampoco el lugar de los hechos.