Reportan el robo de 11 vehículos durante este lunes en Culiacán y Navolato

Durante este lunes 22 de septiembre del 2025 fueron reportados múltiples despojos de vehículos en diferentes zonas rurales, urbanas y en carreteras del municipio de Culiacán y Navolato.

En total, se reporta que fueron robados 10 automóviles y una motocicleta, de los cuales sólo se ha reportado la recuperación de una de ellas. Todos los hechos fueron cometidos por sujetos armados no identificados.

Los vehículos despojados fueron los siguientes:

- Un Nissan Frontier 2024, blanca, con placas del Estado de México: El robo se reportó en la carretera Villa Benito Juárez–Navolato, cerca de la granja de pollos Bachoco; los responsables fueron dos jóvenes armados a bordo de un Nissan Sentra blanco.

- Una Nissan Frontier 2023, blanca, propiedad de la empresa: El hecho se reportó en la Maxipista Culiacán–Mazatlán; el robo fue realizado por sujetos armados en una Toyota Raize blanca.

- Un Kia K4 2025, gris: El despojo se reportó en un parque industrial, en la carretera Culiacán–El Dorado; los responsables fueron hombres armados en un Nissan Sentra blanco.

- Un Toyota Corolla, blanco: Hecho reportado en la colonia Miguel de la Madrid, Culiacán; despojo cometido por un joven armado que ingresó a la cochera de la vivienda.

- Un Chevrolet Aveo 2024, plata: El robo ocurrió en la colonia Praderas del Sol, Culiacán; señalan que fueron dos sujetos armados en un Nissan Sentra tinto los responsables.

- Un Honda Civic 2017, blanco: Se reporta que el despojo sucedió en la colonia Lázaro Cárdenas, Culiacán, y señalan que fueron dos jóvenes armados en un vehículo rojo los responsables. Esta última unidad fue recuperada posteriormente por el Ejército Mexicano.

- Un Toyota Corolla 2024, blanco perla: Los responsables fueron civiles armados en un sedán rojo reciente; el hecho se registró en la colonia Los Pinos, Culiacán.

- Un Acura TL 2012, gris: Reportan que fue en la colonia Humaya, Culiacán, y que el vehículo fue sustraído de un taller automotriz.

- Un BYD Shark 2025, blanca: Refieren que fue sustraída en la carretera federal México 15, kilómetro 48, zona rural de Culiacán; indican que los responsables fueron sujetos armados en una Toyota Highlander gris.

- Un Toyota Hilux 2024, gris: El robo ocurrió en las inmediaciones de la autopista Benito Juárez, zona rural de Mocorito, cerca de Caimanero; fueron cuatro hombres armados en una camioneta gris fueron los señalados.

- Una Motocicleta Vento Crossmax 300 Rally 2025, gris con rojo: El hecho se reportó en la avenida Manuel J. Clouthier, Culiacán, siendo dos jóvenes armados en una motocicleta Veloci rojo/negro los responsables.