$!Reportan enfrentamiento armado en la carretera El Vainillo–El Recodo; Semar activa operativo en Villa Unión

MAZATLÁN. _ Un presunto enfrentamiento armado fue reportado la tarde de este viernes 3 de julio sobre la carretera estatal El Vainillo–El Recodo, a la altura de la comunidad de El Tecomate, en el municipio de Mazatlán. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue notificado alrededor de las 13:00 horas. Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Marina mantienen resguardado el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Unión, luego del ingreso de personal con heridas de bala.

Según la información preliminar, elementos de la Marina que brindaban seguridad a un grupo de rastreadoras se movilizaron al detectar vehículos sospechosos cerca de la zona de búsqueda. Presuntamente, fueron agredidos por civiles armados que habrían utilizado artefactos explosivos de fabricación artesanal. Tras repeler la agresión y recibir apoyo, al menos dos elementos heridos fueron trasladados en patrullas artilladas al Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Unión para recibir atención médica.

El hospital permanece bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia de marinos y unidades artilladas de la corporación. Además, se reportó el traslado de al menos dos ambulancias de la Secretaría de Marina hacia Villa Unión, mientras un helicóptero de la corporación sobrevuela la zona donde ocurrió el presunto ataque.