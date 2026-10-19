Reportan enfrentamiento armado entre civiles y autoridades en La Palma, Navolato

La noche de este lunes se reportó un presunto enfrentamiento armado entre personal policial y civiles armados, en la cabecera de la sindicatura Villa Ángel Flores “La Palma”, municipio de Navolato.

El saldo preliminar reportados a las autoridades, al corte de las 23:00 horas, sería de dos personas sin vida, a la espera de la confirmación oficial.

Hasta el momento no se ha emitido información por parte de las instituciones de seguridad pública, ni se ha precisado la corporación que estaría ligada al hecho.

Según alertas de habitantes, los disparos comenzaron alrededor de las 21:30 horas de este 19 de octubre, y se habrían extendido por varios minutos y en distintos sectores de la localidad.

Asimismo, se dio a conocer que en el lugar habría quedado abandonada una camioneta pick up, en la cual circulaban civiles supuestamente involucrados.