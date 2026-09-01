$!Reportan enfrentamiento armado entre Ejército y civiles en Salvador Alvarado

De manera preliminar, el saldo del acontecimiento es de un civil abatido por las autoridades y otro más que habría sido detenido.

Una presunta persecución y enfrentamiento a balazos se registró la tarde noche de este martes en el poblado Álamo de los Montoya, municipio de Salvador Alvarado.

Según los reportes iniciales, se habría desencadenado una persecución de militares hacia el vehículo de civiles por la carretera Internacional México 15, hasta llegar y concluir en la localidad mencionada, en una brecha de terracería.

Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de las instituciones participantes.

En el lugar se reporta un operativo castrense de aseguramiento de la escena, en el que se solicitó intervención de agencias ministeriales para recabar posibles indicios de un delito.