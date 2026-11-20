Un vehículo incendiado y un fuerte enfrentamiento armado fue reportado durante la tarde-noche de este viernes en Guasave.

Las alertas ciudadanas indican que fue cerca de las 19:00 horas que comenzaron a escucharse ráfagas de arma de fuego en distintos sectores, tanto en la cabecera como en la periferia de la ciudad.

Asimismo, en imágenes se captó el incendio de un vehículo en la zona del Malecón, presuntamente como consecuencia de la refriega.

En los últimos minutos se ha reportado el bloqueo de la carretera México 15, a la altura de la caseta de cobro Cuatro Caminos.