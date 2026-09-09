Reportan enfrentamiento en comunidad Corral Viejo, en la sindicatura de Sanalona

Un presunto enfrentamiento armado fue reportado durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad Corral Viejo, perteneciente a la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

De manera preliminar, se informó que en la refriega estarían involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los reportes del presunto tiroteo comenzaron a surgir alrededor de las 16:00 horas de este 9 de septiembre.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles acerca de la incursión federal en la zona serrana, sin que las autoridades hayan emitido información oficial.