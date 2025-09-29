Reportan enfrentamiento en distintos poblados de El Salado, al sur de Culiacán

Un enfrentamiento armado entre elementos militares y policías federales contra civiles armados se reportó durante la noche de este lunes 29 de septiembre en distintos poblados de la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

Refieren que la confrontación fue protagonizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina contra sujetos armados.

Los reportes se han emitido en las comunidades de Alcoyonqui, La Guamuchilera, San Román, Lo Bartolo y Las Tapias.

Fue alrededor de las 21:40 horas cuando se emitieron los primeros reportes de detonaciones de arma de fuego en dichos poblados.

Según reportes el operativo se desplegó por tierra y aire. Refieren que un helicóptero militar abrió fuego contra los poblados de La Guamuchilera y San Román, donde extraoficialmente se informan de varios muertos.

Asimismo se reportan detenidos en la comunidad de Lo de Bartolo. El operativo sigue en activo y las entradas por los poblados están sitiados por las autoridades.