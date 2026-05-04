Reportan enfrentamiento en Escuinapa; habría militares heridos

MAZATLÁN._ Un muerto y al parecer tres militares heridos sería el resultado de un enfrentamiento en calles del centro de la ciudad de Escuinapa.

Los hechos que no tienen, aún, una versión oficial, señalan que alrededor de las 23:20 horas empezaron a escucharse detonaciones por la calle Libertad y se observó a militares en persecución contra un vehículo manejado al parecer por civiles, según señalan testigos en redes sociales.

Mientras se presentaban los hechos, la gente intentó resguardarse en farmacias, taquerías y tiendas de conveniencia que aún permanecían abiertas.

En redes sociales hay quienes señalan que se tienen detonaciones en diversas colonias.

Está noche ha estado marcado de manera tensa pues después de algunos meses, la población ha señalado que nuevamente se escuchan detonaciones con bombas y después de una presunta detonación de un explosivo al parecer en la colonia Insurgentes, parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica y aunque el apagón culminó después de una hora, vecinos de calles de la colonia Insurgentes y Francisco I Madero indican que continúan sin el servicio eléctrico.