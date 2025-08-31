Reportan enfrentamiento en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un enfrentamiento armado entre civiles de bandos contrarios del crimen organizado fue reportado durante la noche de este domingo en comunidades de la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de Culiacán.

Se reporta que el tiroteo sucedió en los poblados de Caminaguato y Tecolotes, sin embargo, es en este último donde se refiere que el intercambio de disparos fue más intenso y que ahí se habría desatado.

Mediante videos compartidos en diferentes grupos digitales, se escucha que las detonaciones provienen de armas de grueso calibre y habrían sido prolongadas.

El hecho ha sembrado inquietud entre los pobladores, quienes indican que la balacera se extendió por una hora.

Los primeros reportes de la confrontación se emitieron a partir de las 19:30 horas.

Se espera que las fuerzas militares se movilicen hacia la zona para controlar la situación, sin embargo, las autoridades competentes no han lanzado un comunicado oficial al respecto.

La sindicatura de Tepuche ha sido escenario de múltiples sucesos violentos durante las últimas horas, pues fue el pasado viernes 29 de agosto cuando una cabeza humana fue hallada depositada en una bolsa en la plazuela principal, además de que más tarde se localizaron dos jóvenes hombres asesinados a balazos por un camino que dirige al poblado Tecolote, en donde se reporta el enfrentamiento.

Ese mismo día en la plazuela de la sindicatura también fueron atacados a balazos los albañiles Víctor Manuel y Fausto Yuriel, de 20 y 21 años de edad, respectivamente.

Ambos fueron llevados tanto al Hospital General como a la Clínica Hospitalaria de Culiacán, no obstante, al día siguiente, durante la tarde del sábado, civiles armados y algunos de ellos vestidos de médicos ingresaron a sus habitaciones para acribillarlos y privarlos de la vida.