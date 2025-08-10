$!Reportan enfrentamiento en Pánuco, Concordia: habría 7 muertos

CONCORDIA._ Un enfrentamiento a balazos entre dos grupos contrarios de delincuentes dejó un saldo de al menos siete muertos, en el poblado de Pánuco, la mañana de este domingo 10 de agosto.
De acuerdo a los primeros reportes, el enfrentamiento se registró alrededor de las 10:00 horas de este domingo, dentro del poblado, cerca de la autopista.
Al parecer, civiles armados de grupos contrarios a bordo de vehículos se toparon de frente en una calle atrás de la iglesia de la comunidad y comenzaron a dispararse a diestra y siniestra por varios minutos; después del enfrentamiento volvió el silencio hasta que horas más tarde un convoy de patrullas artilladas del Ejército llegó al lugar del enfrentamiento.
Los muertos portaban armas largas, chalecos y equipo táctico.
En el lugar se localizó un vehículo Jeep Rubicon volcado hacia el costado derecho.
Al interior del Jeep se encontraron los cuerpos de cinco hombres y dos más que se presume viajaban en la caja, quedaron tendidos sobre el camino de terracería a unos cuantos metros del vehículo.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias de ley y contabilizó los fusiles, cargadores y el equipo táctico asegurado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este hecho violento en Concordia.