$!Reportan enfrentamiento en Pánuco, Concordia: habría 7 muertos

CONCORDIA._ Un enfrentamiento a balazos entre dos grupos contrarios de delincuentes dejó un saldo de al menos siete muertos, en el poblado de Pánuco, la mañana de este domingo 10 de agosto.

De acuerdo a los primeros reportes, el enfrentamiento se registró alrededor de las 10:00 horas de este domingo, dentro del poblado, cerca de la autopista.

Al parecer, civiles armados de grupos contrarios a bordo de vehículos se toparon de frente en una calle atrás de la iglesia de la comunidad y comenzaron a dispararse a diestra y siniestra por varios minutos; después del enfrentamiento volvió el silencio hasta que horas más tarde un convoy de patrullas artilladas del Ejército llegó al lugar del enfrentamiento.

Los muertos portaban armas largas, chalecos y equipo táctico.