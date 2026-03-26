Reportan enfrentamiento entre autoridad y hombres armados en Dautillos, Navolato

Un enfrentamiento a balazos y despliegue de un operativo de seguridad fue reportado al mediodía de este jueves 26 de marzo en la comunidad pesquera de Dautillos, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho se registró alrededor de las 13:00 horas, cuando se habrían suscitado detonaciones de arma de fuego entre elementos de la Secretaría de Marina y un grupo de civiles armados.

Habitantes del poblado señalaron que durante varios minutos se escucharon múltiples disparos, además de que se observó un importante despliegue de personal castrense en la zona.

Asimismo, versiones indican que un helicóptero artillado participó en las acciones de seguridad, realizando sobrevuelos durante el presunto enfrentamiento.

De manera extraoficial, también se menciona la posible detención de varios presuntos agresores, así como un elemento de la Marina lesionado; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la zona permanece sitiada por fuerzas federales, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre estos hechos.