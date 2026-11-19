BADIRAGUATO. _

Un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de las Fuerzas Armadas fue reportado durante la mañana de este jueves 19 de noviembre, en las inmediaciones del monumento a San Judas Tadeo, en la cabecera municipal de Badiraguato.

De acuerdo con información preliminar, el intercambio de disparos habría ocurrido en la parte posterior del monumento, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado oficialmente los hechos.

De manera extraoficial, se reportó que habría personas detenidas y lesionadas, quienes presuntamente quedaron bajo custodia de autoridades federales y estatales. Sin embargo, no se ha precisado cuántas personas estarían involucradas ni las condiciones en las que fueron aseguradas.

Por otra parte, también de manera extraoficial se informó sobre un despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Mocorito.

En esa zona, al menos dos helicópteros habrían sobrevolado el área como parte de un operativo por aire y tierra, aunque no se ha confirmado si estas acciones están relacionadas con el presunto enfrentamiento reportado en Badiraguato.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han informado sobre los resultados del operativo, las personas detenidas o lesionadas, ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.