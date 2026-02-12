Reportan enfrentamiento entre civiles armados y Guardia Nacional en carretera de Elota

Un enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y elementos de la Guardia Nacional se reportó la tarde de este jueves 12 de febrero en la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura de Elota.

Según los primeros reportes, el intercambio de disparos entre sujetos armados y los efectivos se desató debido al intento de robo de un vehículo.

Refieren que los agresores le habían hecho el alto al conductor de un automóvil con la intención de despojarle la unidad, no obstante, fueron vistos y perseguidos por los elementos castrenses.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 horas a la altura del kilómetro 95 de la carretera en mención. Locales que se encontraban cerca reportaron a la línea de emergencias haber escuchado fuertes detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades competentes no se han pronunciado respecto a lo ocurrido, por lo que aún se desconoce si hay un posible saldo de heridos o detenidos.