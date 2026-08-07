Reportan enfrentamiento entre civiles armados y Semar Nacional en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Semar fue reportado alrededor del mediodía de este viernes en las inmediaciones del crucero de Piaxtla, en la sindicatura de Coyotitán, municipio de San Ignacio.

De acuerdo con información preliminar, en la zona del arco de entrada a la sindicatura se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Tras el intercambio de disparos, trascendió que un civil habría sido abatido durante la agresión. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el saldo del enfrentamiento.

A través de redes sociales circula un video en el que se observa a elementos de la Secretaría de Marina descendiendo de una unidad y dirigirse hacia lo que aparente ser un inmueble. En la grabación se escuchan detonaciones de arma de fuego, mientras los elementos navales presuntamente responden a la agresión.

Elementos de seguridad mantienen presencia en el área mientras se realizan las diligencias correspondientes sobre lo ocurrido.