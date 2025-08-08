Reportan enfrentamiento entre civiles y autoridades en el poblado de Melchor Ocampo, en Mocorito

CULIACÁN._ Un enfrentamiento a tiros entre civiles armados y autoridades de seguridad fue reportado la tarde de este viernes 8 de agosto en el poblado de Melchor Ocampo, en los límites de Mocorito con Angostura.

Según reportes, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Guardia Nacional, habría sido agredido a balazos por sujetos a bordo de un vehículo, por lo que se desató el intercambio de disparos del cual aún no existe un saldo oficial.

Informes refieren que la confrontación sucedió alrededor de las 18:30 horas en la comunidad en mención y cerca de Chinitos. Se maneja de manera extraoficial que habría al menos un vehículo asegurado, junto con armamento.

También se refiere que se emprendió una persecución donde los civiles armados habrían despojado una unidad automotriz, a la espera de que la autoridad competente emita un comunicado sobre lo sucedido y de los resultados obtenidos.

Cabe señalar que tampoco se ha registrado alguna persona detenida y presuntamente indican que los agresores habrían escapado en una Toyota blanca.