$!Reportan enfrentamiento entre Ejército y civiles en cabecera municipal de Cosalá

De acuerdo con las versiones obtenidas, los hechos se desarrollaron por la Colonia Paseo Ray, en una brecha de terracería.

La tarde de este martes se reportó una persecución y enfrentamiento entre grupo de civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, en la cabecera municipal de Cosalá.

En los hechos, personal militar habría intercambiado disparos con ocupantes de una camioneta blanca, hasta que esta terminó varada.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado los hechos ni el saldo de estos hechos.

Acerca de estos acontecimientos, han trascendido hasta tres presuntos resultados: una versión señala que serían tres civiles y un militar muertos; otro informe indica dos civiles muertos; y el último reporte menciona a un civil lesionado.