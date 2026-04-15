Reportan enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados en Chilillos, Rosario

ROSARIO. _ Un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano fue reportado este miércoles 15 de abril en la comunidad de Chilillos, perteneciente al municipio de Rosario.

De acuerdo con información preliminar, los hechos habrían ocurrido sobre la carretera Mazatlán–Tepic, en el tramo entre Otates y El Rosario, donde una persona resultó lesionada por arma de fuego, presuntamente un elemento de la Policía Estatal, por lo que se solicitó apoyo para su traslado a recibir atención médica.

Reportes al sistema de emergencias C4i en Mazatlán también alertaron sobre al menos una persona herida por proyectil de arma de fuego, sin embargo, hasta el momento, la información no ha sido confirmada por autoridades estatales; sin embargo, de manera extraoficial se indica que un civil perdió la vida y otro más resultó herido durante los hechos.

Testimonios de habitantes de la zona señalan que el incidente se registró alrededor de las 12:30 horas, en el entronque de la carretera México 15 con la sindicatura de Matatán.

Según lo recabado, el intercambio de disparos se habría originado cuando elementos castrenses realizaban labores de patrullaje y se encontraron con civiles armados.

Asimismo, ciudadanos reportaron un hecho similar en la sindicatura de Potrerillos, ubicada en la zona norte del municipio.

Hasta este momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.