Reportan enfrentamiento entre la Marina y civiles en comunidades de Elota

Un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de Marina y grupos de civiles armados se reportó durante la tarde de este martes en distintos puntos del municipio de Elota.

De manera preliminar se informa que habría sujetos abatidos, así como elementos de las Fuerzas Armadas heridos tras la refriega.

Derivado de esta confrontación, habitantes de poblados como Tayoltita o El Saladito reportaron una fuerte presencia de personal naval en la zona.

Hasta el momento, las autoridades correspondiente no han confirmado los hechos, mismos que se han reportado en el municipio desde las 15:00 horas, aproximadamente.