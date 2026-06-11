Reportan enfrentamiento entre militares y civiles en Ranchito de Los Gaxiola, en Mocorito

MOCORITO. _ El mediodía de este jueves 11 de junio se reportó un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados, en el municipio de Mocorito.

De acuerdo con la información preliminar, el epicentro del evento habría sido en Ranchito de Los Gaxiola, alertado aproximadamente a las 12:30 horas.

Según informes de vecinos, tras la alerta de balacera, personal castrense desplegó recorridos en las zonas aledañas, y se reportó un reforzamiento de la presencia hacia comunidades como El Palmar.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad de Sinaloa, así como las corporaciones e instituciones de Mocorito, no han emitido un parte al respecto de los hechos.

La presunta confrontación se reporta al mismo tiempo que en la cabecera municipal se desarrolla la proyección del partido inaugural de México en la Copa Mundial de Fútbol.

Tras la retransmisión del partido, el Pueblo Mágico albergará además eventos culturales y de recreación.