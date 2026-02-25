Reportan enfrentamiento y ataques con explosivos en Tepuche, al norte de Culiacán

Un enfrentamiento armado y ataques con explosivos lanzados presuntamente desde drones fue reportado durante este miércoles 25 de febrero en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

A partir de las 19:00 horas, aproximadamente, habitantes han referido que se registró una fuerte confrontación en la zona.

Según información preliminar, los tiroteos y agresiones se habrían efectuado entre grupos antagónicos de civiles armados.

De manera simultánea a esto, este miércoles fue denunciada la presunta privación ilegal de la libertad de al menos tres integrantes de una familia en la sindicatura.

Hasta el momento no ha trascendido saldo algunos de personas o inmuebles afectados, y las autoridades de seguridad pública tampoco han brindado un pronunciamiento al respecto de los hechos.