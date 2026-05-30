Reportan enfrentamiento y bloqueos carreteros en Villa Juárez, Navolato

Un presunto enfrentamiento entre grupos de civiles armados se reportó la tarde de este sábado en las inmediaciones de la sindicatura Villa Benito Juárez, en Navolato.

Asimismo, vecinos y automovilistas que circulaban por la zona denunciaron que hubo un bloqueo por la carretera La 20, que conecta desde la Maxipista Culiacán-Mazatlán hacia dicha comunidad.

Como evidencia, se informó que un autobús de transporte de personal fue despojado y utilizado por grupos armados para obstruir dicha vía.

Reportes preliminares indican que el epicentro de los hechos sería cerca del aeródromo conocido como “La Luna”, cerca de Villa Juárez.

Hasta el momento, no se ha confirmado un saldo de víctimas mortales de los hechos y únicamente se cuenta con certeza sobre reportes de disparos de arma de fuego en el sector, así como los bloqueos mencionados.