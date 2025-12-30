Reportan enfrentamiento y detenciones en San Pedro, Navolato

Un presunto enfrentamiento armado registrado durante la tarde de este martes en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, dejó como saldo preliminar a dos personas detenidas.

Los reportes del hecho comenzaron alrededor de las 16:00 horas de este martes 30 de diciembre, cuando pobladores de la localidad alertaron sobre ráfagas de disparos de arma de fuego.

En las sindicatura se encuentran desplegados, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía estatal preventiva .

Información en desarrollo.