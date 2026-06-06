$!Reportan explosiones en la zona norte de El Rosario; despliegan operativo de seguridad

EL ROSARIO._ Al menos cinco detonaciones, presuntamente provinientes de explosivos en la zona norte de El Rosario, junto a Infonavit Lola Beltrán, movilizaron un fuerte dispositivo de las fuerzas públicas este sábado.
De acuerdo a testigos en el lugar, las primeras explosiones se presentaron cerca de las 19:00 horas junto al asentamiento en mención ubicado a un costado de la carretera México 15, en la salida norte de la cabecera municipal.
Se detalló que las detonacioens se percibieron cercas de las viviendas, en dirección de la calle principal, sin determinar si fue en la huerta contigua o la parte de un cerro.
Estos hechos roban la aparente tranquilidad en la que permanecía la ciudad, ya que la ola de violencia se había mantenido en la zona serrana accediendo por la carretera a Matatán.
Se precisó que después de las primeras explosiones se dio el arribo de elementos del Ejército Mexicano, pidiendo a las familias que se resguarden en los hogares.
Tras la llegada de varias patrullas y unidades ocelotl, se acordonó el acceso al lugar.
Hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información de los hechos que se han extendido por alrededor de dos horas.