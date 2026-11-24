ROSARIO._ Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina fue observado la mañana de este martes 24 de noviembre al sur del municipio de Rosario, lo que generó expectación entre usuarios de la carretera federal México 15.

La movilización fue reportada por automovilistas que transitaban por la rúa federal, quienes observaron el ingreso de varias unidades de las fuerzas federales hacia la zona sur del municipio, por el carril que conduce de norte a sur.