ROSARIO._ Un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina fue observado la mañana de este martes 24 de noviembre al sur del municipio de Rosario, lo que generó expectación entre usuarios de la carretera federal México 15.
La movilización fue reportada por automovilistas que transitaban por la rúa federal, quienes observaron el ingreso de varias unidades de las fuerzas federales hacia la zona sur del municipio, por el carril que conduce de norte a sur.
El despliegue ocurre en medio de un escenario de violencia en Rosario, donde se han registrado enfrentamientos armados y reportes de explosiones, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades.
Ante esta situación, ciudadanos manifestaron su expectativa de que la presencia de las fuerzas federales represente un refuerzo de las labores de vigilancia y seguridad para recuperar la tranquilidad en la región.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre el motivo del operativo ni ha precisado si forma parte de una estrategia especial de seguridad en el municipio.