$!Reportan fuerte operativo de la Marina en Eldorado

ELDORADO. _ Un intenso operativo de la Secretaría de Marina y Armada de México se registró durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre en el recién creado municipio de Eldorado.

El despliegue, que inició alrededor de las 05:00 horas, ha generado inquietud entre los habitantes de la cabecera municipal, quienes hasta el momento no han recibido información oficial sobre los resultados de la acción.

De acuerdo con reportes de vecinos de la zona, las acciones se concentraron en colonias como El Quinto Patio, Bicentenario y Arboledas, localizadas en las cercanías del ingenio azucarero de la localidad y debido a la movilización de los elementos navales, se suspendieron clases en escuelas de la cabecera municipal.