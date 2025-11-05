$!Reportan fuerte operativo de la Marina en Eldorado

ELDORADO. _ Un intenso operativo de la Secretaría de Marina y Armada de México se registró durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre en el recién creado municipio de Eldorado.
El despliegue, que inició alrededor de las 05:00 horas, ha generado inquietud entre los habitantes de la cabecera municipal, quienes hasta el momento no han recibido información oficial sobre los resultados de la acción.
De acuerdo con reportes de vecinos de la zona, las acciones se concentraron en colonias como El Quinto Patio, Bicentenario y Arboledas, localizadas en las cercanías del ingenio azucarero de la localidad y debido a la movilización de los elementos navales, se suspendieron clases en escuelas de la cabecera municipal.
Testigos señalaron que unidades terrestres se movilizaron por las calles mientras helicópteros sobrevolaban a muy baja altura la zona, incluyendo la salida hacia los poblados de Las Arenitas y las Playas de Ponce.
Hasta el momento, la autoridad correspondiente no ha emitido algún comunicado oficial referente a lo ocurrido, y la comunidad se mantiene a la espera de que en las próximas horas se den a conocer el motivo y los resultados de esta operación.