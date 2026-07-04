$!Reportan fuerte operativo en la sindicatura de Agua Verde, en Rosario

ROSARIO._ Por cielo y tierra, reportan habitantes que se registra un fuerte operativo de diferentes corporaciones este sábado en la sindicatura de Agua Verde.

Las acciones se registraron alrededor de las 14:00 horas de este sábado 4 de julio entre la sindicatura de Agua Verde y la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.