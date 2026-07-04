$!Reportan fuerte operativo en la sindicatura de Agua Verde, en Rosario

ROSARIO._ Por cielo y tierra, reportan habitantes que se registra un fuerte operativo de diferentes corporaciones este sábado en la sindicatura de Agua Verde.
Las acciones se registraron alrededor de las 14:00 horas de este sábado 4 de julio entre la sindicatura de Agua Verde y la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.
Trascendió la presencia de al menos dos helicópteros y dos avionetas, además de varias patrullas.
Así mismo se dio a conocer que participan elementos de La Marina, El Ejército Mexicano, y Policía Especial, entre otros.
Así mismo se informó que se espera el arribo de refuerzos desde el vecino municipio de Mazatlán.
Hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial que indique el motivo de la intervención policial a esta zona del municipio.