Reportan hallazgo de cuerpo a orillas del Río Piaxtla en San Ignacio

SAN IGNACIO._ En la comunidad de Duranguito, ubicada al surponiente del municipio de San Ignacio, un hombre reportó haber encontrado a la orilla del Río Piaxtla el cuerpo de quien reconoció como su tío, Feliciano “N”.

El hecho se reportó a las 18:00 horas y, de acuerdo con el reporte, el familiar acudió al sitio después de recibir una llamada anónima que le avisó del hallazgo.

El familiar señaló que el cuerpo parecía estar parcialmente enterrado a la orilla del río y a simple vista corresponde a su tío, reportado como desaparecido desde el pasado martes 10 de noviembre.

Policías municipales acordonaron la zona y dieron aviso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para que se encargaran de las diligencias de ley.